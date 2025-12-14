26-летний боец из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

Казачинско-Ленский район простился с военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО Артемом Дмитриевичем Сафроновым. Об этом на странице в соцсетях сообщил мэр Игорь Потапов.
— Артём Дмитриевич родился 31 октября 1998 года в поселке Янталь Усть-Кутского района, — рассказал о бойце Потапов. — До 9 класса учился в Ульканской школе под номером 2, далее получил образование в колледже по профессии «автомеханик». После проходил срочную службу. Затем вернулся в Иркутскую область.
Осенью 2022 года мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. Сибиряк выполнял задачи на территории Донецкой Народной Республики. 7 мая 2025 года жизнь военнослужащего трагически оборвалась.
— Для нас он навсегда останется примером мужества и любви к своей земле и Родины. От всех жителей района приношу глубокие соболезнования родным и близким. Вечная слава герою, — написал мэр Казачинско-Ленского района.