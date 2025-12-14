26-летний боец из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

— Артём Дмитриевич родился 31 октября 1998 года в поселке Янталь Усть-Кутского района, — рассказал о бойце Потапов. — До 9 класса учился в Ульканской школе под номером 2, далее получил образование в колледже по профессии «автомеханик». После проходил срочную службу. Затем вернулся в Иркутскую область.