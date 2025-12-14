Ричмонд
Красноярский поисковый отряд «Поиск пропавших детей» получил высшую награду МЧС

Красноярские поисковики получили высшую награду МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский отряд «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной получил высшую награду МЧС России. Церемония награждения прошла 12 декабря в Балашихе. На торжественном мероприятии «День добровольца в системе МЧС России» чествовали волонтеров страны, которые стали лучшими в своем направлении.

Красноярский отряд был удостоен награды за вклад в формирование культуры безопасности жизнедеятельности и патриотическое воспитание молодежи по итогам 2025 года.

— Эта награда — не просто признание заслуг, но и большая честь для всего отряда. Для волонтеров это доказательство, что наши усилия важны, — пишут волонтеры и напоминают, что к ним может присоединиться каждый желающий.