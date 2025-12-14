Картина недели: таксисты бастуют, Олег Кан осужден, а Новый год дорожает

Летом здесь практически нет движения — мешают болота и бурные реки, а в холодное время года, по замерзшему зимнику, ходят исключительно большегрузы и вездеходы. Муравьев преодолел Охотский тракт летом, затратив на дорогу рекордные две недели, вместо месяца, который обычно тратили те, кто осмеливался пройти по этому маршруту, а осенью возвращался по еще более сложному Аянскому тракту и вновь затратил на дорогу всего две недели. Кроме того, путешествие он совершил в необычной компании. Об этом путешествии, его целях и том упорстве, с которым Муравьев их добивался, читайте в материале историка, ведущего проекта «Объяснения» ВЦБС Сергея Корнилова.