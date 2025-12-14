Картина недели: таксисты бастуют, Олег Кан осужден, а Новый год дорожает

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи, который не остановил туристов, грядущий бойкот таксистов из-за работы «за бензин» и стремительный рост цен на новогодние праздники — эти и другие ключевые события уходящей недели, с 8 по 14 декабря, в Приморском крае и России в эксклюзивных репортажах, интервью и аналитике ИА PrimaMedia.
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не остановил турпоток из Приморья.
Новый виток боевых действий на камбоджийско-таиландской границе, где стороны применяют артиллерию и авиацию, не вызвал паники среди дальневосточных туристов и не привёл к сбоям в работе туроператоров. По оценкам представителей рынка и дипломатов, популярные у россиян курорты удалены от зоны конфликта и находятся в безопасности. Несмотря на это, российское посольство в Таиланде распространило для граждан официальные рекомендации. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
«Сутками пашем за бензин»: водители такси назначили бойкот на 15 декабря.
Водители крупного сервиса такси по всей России призвали коллег не выходить на линию в понедельник, 15 декабря. Поводом «тихой забастовки» стало растущее недовольство доходами: по словам таксистов, в регионах они подчас работают «за бензин», а в крупных городах значительную часть выручки забирает комиссия агрегатора. При этом пассажиры во Владивостоке не видят этих «копеечных» тарифов, а наоборот, жалуются на высокие цены и нестабильность сервиса из-за частых отмен. Подробнее о ситуации — в материале ИА PrimaMedia.
Нельзя кормиться у соседа: китайский демпинг и кредиты давят на аграриев Приморья.
Представьте суровую экономическую реальность агробизнеса, в которой затраты на обработку условного поля выросли на 80%, а доход от урожая — лишь на 21%. Это не абстракция, а суровая реальность сельхозпроизводителей Приморья, зажатых в тиски между дорогими кредитами и дешевым импортом. Китайский демпинг опустошает рынки, а высокие ставки по кредитам приводят к «заморозке» модернизации производства и отказу бизнеса от новых проектов. Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц уверен, что выход из этого тупика есть. Это возрождение мелиорации, поддержка российских инвесторов, а главное, понимание простой истины: нельзя зависеть от соседа. Подробности — в интервью главы регионального Минсельхоза ИА PrimaMedia.
«Крабового короля» Олега Кана приговорили к 24 годам колонии.
Фрунзенский районный суд Владивостока огласил приговор в отношении сахалинского бизнесмена Олега Кана, которого СМИ называли «крабовым королем» и которого представители защиты объявили умершим, но из-за отсутствия документального подтверждения суд не принял этот факт во внимание. Олег Кан был признан виновным в контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов и приговорен заочно к 24 годам колонии. Также в доход государства будет изъято более 4,26 млрд рублей, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.
До 95 тысяч за ночь: сколько стоит отпраздновать Новый год во Владивостоке.
На календаре — уже декабрь, и до главного праздника страны осталось всего три недели. Владивосток постепенно наряжается в праздничные тона, преображаясь буквально на глазах. А его жители всё чаще ломают голову на тему того, где встретить Новый год, если не дома? И самое главное — сколько это будет стоить? Корр. ИА PrimaMedia проанализировал предложения местных заведений, уделив особое внимание их прайсам. Гламурные банкеты, тематические шоу, ретро-дискотеки, эко-отдых — вариантов хоть отбавляй. Но кошелёк рискует опустеть ещё до боя курантов.
За пять лет Приморье потеряло более 58 тысяч человек — данные Приморскстата.
Численность постоянного населения Приморского края на начало 2025 года составила 1 799 700 человек. За пять лет регион покинули 58 500 человек. С такими данными Приморскстата ознакомилось ИА PrimaMedia.
Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1» перешел под управление госкомпании.
Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1», акции которого ранее были национализированы по иску Генпрокуратуры, перешел под управление государственного АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК, Москва). В настоящее время принадлежащая Росимуществу компания управляет изъятыми в собственность государства активами дальневосточных рыбопромышленников, в том числе «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги/
Документ 1983 года остановил стройку ЖК в пригороде Владивостока — вердикт суда.
Советский документ 1983 года перевесил современные градостроительные планы во Владивостоке. Арбитражный суд Приморского края поставил точку в многомесячном споре вокруг земельного участка площадью 1,6 гектара в районе улицы Двенадцатой, подтвердив законность отказа в строительстве жилого комплекса «Снегири-2». У застройщика были на руках все формальные права, свежий градплан и проект трёх домов с видом на Амурский залив, но этого оказалось недостаточно. Проект, попавший в границы курортной зоны, застрял на требовании, порождённом её старым охранным статусом — обязательной государственной экологической экспертизе, которую застройщик так и не предоставил.
Геннадий Лазарев не может выбраться из долговой ямы.
Бывший руководитель и совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев, признанный банкротом по собственному заявлению, не может отбиться от претензий кредиторов, потерявших миллиарды после сотрудничества с одним из самых влиятельных людей Приморья. В частности, заявление о включении в реестр требований кредиторов Лазарева подал банк ПСБ (бывший Промсвязьбанк). Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 22 января 2026 года и проводиться оно будет уже в закрытом формате.
Экс-наставник «Динамо» Алексей Кудашов не возглавит тренерский штаб «Адмирала».
Экс-наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов на данный момент не является претендентом на пост руководителя тренерского штаба хоккейного «Адмирала». Об этом стало известно корреспонденту ИА PrimaMedia.
От сырья к гигаваттам: правительство перезапускает стратегию развития ДФО до 2036 года.
В правительстве России состоялась ключевая стратегическая сессия под председательством премьера Михаила Мишустина, посвященная новой архитектуре развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Действующая модель, заложенная в 2013 году, признана успешной, но исчерпавшей свой инерционный ресурс. Новая стратегия до 2030 года с горизонтом до 2036-го, которую разрабатывают по поручению Владимира Путина, должна решить главную проблему роста — устранить «узкие места» в инфраструктуре. Ее ключевыми приоритетами станут переориентация с добычи ресурсов на глубокую переработку и высокие технологии, ликвидация энергетического и логистического дефицита, а также стабильный прирост населения.
IT-проповедник. Этичный хакер. И капибары.
Редакция ИА PrimaMedia продолжает обсуждение профессий будущего из списка РБК с действующими специалистами и экспертами в указанных областях и сферах. И в этот раз мы поговорим о будущем в IT-сфере с Романом Дремлюгой — руководителем Дальневосточного Центра искусственного интеллекта, преподавателем ДВФУ. Метод оценки профильных профессий сохранен — эксперт оценил, действительно ли предложенная профессия появится в будущем, или же она так или иначе стала обыденной, а, может, ИИ и вовсе уже заменил в ней человека?
Отметим, что при написании очередного материала-исследования в процессе иллюстрирования редакции вновь помогли нейросети. А кто, если не они? Ну, а капибары тут для поддержания новогоднего настроения.
Пять тысяч лье по Сибири: Удивительный вояж генерал-губернатора на Камчатку с француженками и виолончелью Страдивари.
1849 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев совершил уникальное путешествие из Иркутска на Камчатку и обратно. Почему уникальное? Да просто потому, что ни до него, ни после него никто из губернаторов, включая современных, такого путешествия не совершал. Охотский тракт, которым прошел будущий граф Муравьев-Амурский и сегодня остается одной из самых непроходимых дорог в мире.
Летом здесь практически нет движения — мешают болота и бурные реки, а в холодное время года, по замерзшему зимнику, ходят исключительно большегрузы и вездеходы. Муравьев преодолел Охотский тракт летом, затратив на дорогу рекордные две недели, вместо месяца, который обычно тратили те, кто осмеливался пройти по этому маршруту, а осенью возвращался по еще более сложному Аянскому тракту и вновь затратил на дорогу всего две недели. Кроме того, путешествие он совершил в необычной компании. Об этом путешествии, его целях и том упорстве, с которым Муравьев их добивался, читайте в материале историка, ведущего проекта «Объяснения» ВЦБС Сергея Корнилова.
«Снимите тяжёлые занавески»: ренессанс библиотек Владивостока глазами Сергея Соловьева.
Владивостокские библиотеки, сбросив тяжёлые занавески с окон, открыли городу свою новую жизнь. Теперь здесь на подоконниках обсуждают графические романы, а в исторических стенах звучат лекции ведущих шекспироведов. Это не просто ремонт — это возвращение книги как главного героя, способного изменить человека.
Директор МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» (ВЦБС) Сергей Соловьев, вдохновлённый дочерью и примером столичных коллег, ведёт команду к амбициозной цели: от «точек стыда» — к созданию главной библиотеки Дальнего Востока. Корр. ИА PrimaMedia поговорила с ним и узнала, как доступность становится суперсилой, почему библиотекарям теперь не до скуки, и какое пустующее здание в сердце города может стать уникальным культурным символом.
Резидент Cвободного порта Владивосток пообещал, но не построил рыбоводные заводы.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) продолжает разбираться с инвесторами, получившими право на льготные условия ведения бизнеса, но не сдержавшими взятые обязательства. На этот раз речь идёт о проекте в области рыбоводства в Приморском крае.
Станислав Мальцев: «В спектакле должен быть свет в конце тоннеля».
Перебирая яркие театральные события уходящего года, обязательно вспомнишь спектакль «Любовь и голуби» (16+) по одноименной пьесе (16+) Владимира Гуркина. Уж больно яркой получилась постановка. Поставил спектакль главный режиссер Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова Станислав Мальцев, много лет проработавший в Драматическом театре ТОФ, в том числе в качестве главного режиссера.
Год назад обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов уже беседовал со Станиславом Валерьевичем, и не только по поводу подставленного им тогда спектакля «Вечно живые» (12+) по одноименной пьесе (12+) Виктора Розова. Говорили о театре, профессии актера и режиссера, о жизни вообще и об искусстве в частности, а также о пробуждении совести, которая нам так нужна в нынешнее время.
И вот продолжение беседы. И в связи с новой постановкой в театре ТОФ, и в связи с тем, что театр — тема неисчерпаемая. Говорить о нем можно до бесконечности.
У «Реми» сменился основной владелец: вывески пока менять не будут.
Федеральный ритейлер «Лента», принадлежащий «Севергрупп» Алексея Мордашова, стал основным владельцем торговой сети «Реми», основанной приморским бизнесменом Дмитрием Сулеевым. В периметр сделки войдут 115 торговых точек, включая 87 магазинов в Приморском крае, 24 магазина в Хабаровском крае и 4 магазина в Сахалинской области. На данном этапе магазины продолжат работу в рамках объединенной компании под текущими брендами/
От 3 до 50 тысяч: обзор цен на услуги Деда Мороза и Снегурочки во Владивостоке.
В преддверии Нового года родители стремятся подарить своим детям настоящее волшебство и непоколебимую веру в чудо. Олицетворением этого чуда, безусловно, является долгожданная встреча с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. Пока дети с замиранием сердца ждут визита настоящего волшебника, родителям предстоит решить практический вопрос — во сколько обойдется эта искренняя радость. Корреспондент ИА PrimaMedia изучила предложения на популярных сайтах объявлений Владивостока, чтобы выяснить, сколько стоят услуги аниматоров и что скрывается за разными ценовыми категориями. Спойлер: стоимость может варьироваться от скромных сумм до десятков тысяч рублей.
Это база: филолог пояснила за «имбу», «ред-флаг» и «скуфов».
Популярные слова-новички, которые пока отсутствуют в академических словарях, но уже прочно интегрировались в русский язык с учетом грамматических норм, назвали по итогам акции «Слово года» (6+) от портала Грамота.ру (16+). В числе финалистов оказались «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот», а также междометие «пупупу» и глагол «подсветить».
Эксперты тщательно изучили свыше 500 вариантов, из которых 63 соответствовали ключевым критериям отбора. Важнейшими факторами стали недавнее появление слова или значительное расширение его смыслов, заметное распространение в социальных сетях, медиа и интернете, а также рост поисковых запросов в 2025 году.
ИА PrimaMedia снова возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ Приморья.
ИА PrimaMedia возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ Приморского края за третий квартал 2025 года, составленный Медиалогией. В тройку лидеров также вошли Vl.ru (18+) и VostokMedia (18+).