Путин водит машину и любит это делать, рассказал Песков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин водит автомобиль и любит это делать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин ранее рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без сопровождения. Песков сообщил тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, что «по-тихому» значит «как все».
«Он (президент — ред.) водит машину и любит это делать», — сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, может ли любой автолюбитель в Москве увидеть Путина за рулем, Песков ответил: «Увидеть — вряд ли».