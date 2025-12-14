Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп

Минздрав Беларуси отметил, что в середине декабря 2025-го в стране отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.
Данные лабораторных исследований говорят о циркуляции в Беларуси вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2), этот штамм еще называют гонконгским гриппом и гриппа А (H1N1), который относится к пандемическому штамму 2009 года, его еще называют свиным гриппом.
Минздрав отмечает, что также циркулируют негриппозные респираторные вирусы, в числе которых аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.
Минздрав констатирует, что большинство заболевших гриппом не были привиты осенью 2025 года и большинство больных гриппом лечится амбулаторно.
«Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается», — отметили в Минздраве и подчеркнули, что в декабре 2025 уровень заболеваемости ОРИ и гриппом находится в пределах средних многолетних показателей.
Кстати, вот что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и ждут ли его в Беларуси (заразность, симптомы, группы риска).
Кроме того, погоду около 0 градусов вирусы очень любят. Предстоящая неделя с 15 по 21 декабря в Беларуси будет именно такой. «Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели». Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси.