Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп

Данные лабораторных исследований говорят о циркуляции в Беларуси вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2), этот штамм еще называют гонконгским гриппом и гриппа А (H1N1), который относится к пандемическому штамму 2009 года, его еще называют свиным гриппом.