Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп

Минздрав сказал об увеличении числа заболевших ОРИ и гриппом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси отметил, что в середине декабря 2025-го в стране отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Данные лабораторных исследований говорят о циркуляции в Беларуси вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2), этот штамм еще называют гонконгским гриппом и гриппа А (H1N1), который относится к пандемическому штамму 2009 года, его еще называют свиным гриппом.

Минздрав отмечает, что также циркулируют негриппозные респираторные вирусы, в числе которых аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.

Минздрав констатирует, что большинство заболевших гриппом не были привиты осенью 2025 года и большинство больных гриппом лечится амбулаторно.

«Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается», — отметили в Минздраве и подчеркнули, что в декабре 2025 уровень заболеваемости ОРИ и гриппом находится в пределах средних многолетних показателей.

Кстати, вот что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и ждут ли его в Беларуси (заразность, симптомы, группы риска).

Кроме того, погоду около 0 градусов вирусы очень любят. Предстоящая неделя с 15 по 21 декабря в Беларуси будет именно такой. «Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели». Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси.