В Ростовской области за сутки погибли две женщины-инвалида

В донском регионе 96 огнеборцев потушили девять пожаров и спасли трех человек.

Источник: Комсомольская правда

За сутки, 13 декабря в Ростовской области потушили девять пожаров, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Волгодонске загорелась квартира в девятиэтажке на улице Энтузиастов. При тушении пожарные обнаружили погибшую хозяйку жилья. Ей было 76 лет. Пожилая женщина передвигалась на инвалидной коляске.

В хуторе Верхняковском Верхнедонского района пламя вспыхнуло в летней кухне на территории частного домовладения. Во время пожара в нем находилась 62-летняя женщина-инвалид. Она отравилась продуктами горения.

В обоих случаях причиной ЧП стала неосторожность при курении.

Зато при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Всего на ЧП за сутки выезжали 96 человек на 24 единицах техники.

