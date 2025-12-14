В Ростовской области за сутки погибли две женщины-инвалида

За сутки, 13 декабря в Ростовской области потушили девять пожаров, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
В Волгодонске загорелась квартира в девятиэтажке на улице Энтузиастов. При тушении пожарные обнаружили погибшую хозяйку жилья. Ей было 76 лет. Пожилая женщина передвигалась на инвалидной коляске.
В хуторе Верхняковском Верхнедонского района пламя вспыхнуло в летней кухне на территории частного домовладения. Во время пожара в нем находилась 62-летняя женщина-инвалид. Она отравилась продуктами горения.
В обоих случаях причиной ЧП стала неосторожность при курении.
Зато при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Всего на ЧП за сутки выезжали 96 человек на 24 единицах техники.
