Минжилкомхоз: коммунальные службы убирают снег круглосуточно

По данным Белгидромета, улучшения погодных условий в начале следующей недели не предвидится. В понедельник температура воздуха ночью составит −6…-13°С, при прояснениях может опуститься до −17°С, а днем от −6°С на северо-западе до +2°С на юго-востоке.