Минжилкомхоз: коммунальные службы убирают снег круглосуточно

В ведомстве обратили внимание, что ночью местами по стране прошел сильный снег. В течение дня на большей части территории также ожидается снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем.
«️Коммунальные службы для обеспечения комфорта и безопасности движения пешеходов и водителей работают в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг улично-дорожной сети», — отметили в министерстве.
По состоянию на 8:00 на улицах страны было задействованы 795 единиц специальной коммунальной техники, из них 252 пескоразбрасывателя и солераспределителя, 258 снегоуборочных машин, 285 погрузчиков, машин для вывоза снега и другой техники. Работали более 1950 работников ЖКХ.
МЧС ранее предупредило, что в связи с погодными условиями возможно затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Помимо того, возможно налипание мокрого снега, которое может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества.
По данным Белгидромета, улучшения погодных условий в начале следующей недели не предвидится. В понедельник температура воздуха ночью составит −6…-13°С, при прояснениях может опуститься до −17°С, а днем от −6°С на северо-западе до +2°С на юго-востоке.