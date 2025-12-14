Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минжилкомхоз: коммунальные службы убирают снег круглосуточно

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Более 1950 работников ЖКХ и 750 единиц спецтехники расчищали в ночное и утреннее время от снега улично-дорожную сеть населенных пунктов страны, об этом сообщили в пресс-службе Минжилкомхоза.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 93% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

В ведомстве обратили внимание, что ночью местами по стране прошел сильный снег. В течение дня на большей части территории также ожидается снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем.

«️Коммунальные службы для обеспечения комфорта и безопасности движения пешеходов и водителей работают в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг улично-дорожной сети», — отметили в министерстве.

По состоянию на 8:00 на улицах страны было задействованы 795 единиц специальной коммунальной техники, из них 252 пескоразбрасывателя и солераспределителя, 258 снегоуборочных машин, 285 погрузчиков, машин для вывоза снега и другой техники. Работали более 1950 работников ЖКХ.

МЧС ранее предупредило, что в связи с погодными условиями возможно затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Помимо того, возможно налипание мокрого снега, которое может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества.

По данным Белгидромета, улучшения погодных условий в начале следующей недели не предвидится. В понедельник температура воздуха ночью составит −6…-13°С, при прояснениях может опуститься до −17°С, а днем от −6°С на северо-западе до +2°С на юго-востоке.