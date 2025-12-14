Ричмонд
Спасатели ликвидируют пожар в костеле Гродненского района

Спасатели работают на месте пожара в костеле Гродненского района.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси рассказали, что идет ликвидация пожара в костеле в Гродненском районе.

«По прибытии к месту инцидента кровля строения была охвачена пламенем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным данным, людей на момент происшествия в костеле не было. МЧС сообщает, что возгорание локализовано. На месте ЧП работают 16 единиц техники МЧС и 47 человек.

Ранее мы писали, что ДТП с пятью авто в самом центре Минска произошло из-за летней резины.

Узнайте еще, что фары с надписью «Стоп» и со стрелкой могут появиться в Беларуси.

Кроме того, Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.