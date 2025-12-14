Спасатели ликвидируют пожар в костеле Гродненского района

В МЧС Беларуси рассказали, что идет ликвидация пожара в костеле в Гродненском районе.
«По прибытии к месту инцидента кровля строения была охвачена пламенем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по предварительным данным, людей на момент происшествия в костеле не было. МЧС сообщает, что возгорание локализовано. На месте ЧП работают 16 единиц техники МЧС и 47 человек.
