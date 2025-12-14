Пассажиры несколько часов сидели внутри самолета в аэропорту Астаны из-за неисправности

Информация о произошедшем появилась в ветке Threads.
"В аэропорту Астаны произошла чрезвычайная ситуация, связанная с длительной задержкой вылета рейса VJ64 Астана — Фукуок, который должен был отправиться в 22:40 по местному времени.
На данный момент на борту самолета уже более трех часов находятся свыше 400 пассажиров, включая значительное количество детей. Пассажиры все это время остаются запертыми внутри воздушного судна без возможности выхода в терминал", — написала пользователь.
По ее словам, в салоне самолета душно — некоторые пассажиры жалуются на головокружение.
В пресс-службе аэропорта Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что задержка рейса VJ64 авиакомпании Vietjet, следовавшего по маршруту Астана — Фукуок 13 декабря 2025 года, была обусловлена выявленной технической неисправностью воздушного судна, устранение которой потребовало дополнительного времени.
Еще заявили, что после завершения посадки по запросу командира воздушного судна была произведена повторная установка трапа в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров. По медицинским показаниям пассажир и сопровождающее его лицо были сняты с рейса.
«Все необходимые работы и процедуры выполнялись в строгом соответствии с установленными требованиями авиационной безопасности. Решения о выполнении рейса принимались командиром воздушного судна», — добавили в аэропорту.