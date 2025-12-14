Ричмонд
В Ростовской области в декабре подорожали некоторые виды овощей

В донском регионе выросли цены на огурцы, картофель и яблоки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в декабре выросли цены на отдельные виды овощей. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.

Больше всего подорожали огурцы — почти на 4%. Кроме того, увеличилась стоимость картофеля: если в ноябре за килограмм продукции в среднем нужно было отдать 45, 62 рубля, то по состоянию на 8 декабря уже 47 рублей.

Кроме того, в Ростовской области подорожали репчатый лук, морковь, свекла и яблоки. Так что жители региона, которые запасаются плодово-овощной продукцией впрок поступают дальновидно.

