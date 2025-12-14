В Медногорске директора школы оштрафовали из-за нехватки учебников

Директор образовательного учреждения был оштрафован на 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судебного участка № 2 города.
Установлено, что на начало 2025—2026 учебного года ученикам 8, 10 и 11 классов в школьной библиотеке не хватило учебников. Не хватало пяти учебников по географии, девяти — по химии, двух — по английскому языку и трех — по алгебре.
Суд пришел к выводу, что руководство школы не приняло своевременных мер по предоставлению детям бесплатной учебной литературы. Это нарушило право несовершеннолетних на образование.
Директора привлекли к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.