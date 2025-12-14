Тарифы ЖКХ в Новосибирской области вырастут в два этапа в 2026 году

Первый этап общероссийской индексации стартует 1 января и составит 1,7%. Осенью, 1 октября, начнёт действовать региональное повышение — его величина определена на уровне 10,7%. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Несмотря на двукратную корректировку, октябрьский рост тарифов в регионе окажется ощутимо ниже средних показателей по стране, где ожидаемая индексация приблизится к 18%.
Специалисты отмечают, что потребность в повышении тарифов в основном обусловлена критическим состоянием коммунальной инфраструктуры: степень её износа в среднем достигает 60%, и для её обновления требуются масштабные инвестиции.