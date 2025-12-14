Ричмонд
В Челябинской области объявился альфонс, обманывающий женщин в интернете

Знакомство с ним обернулось для 21-летней жительницы Коркино кредитными долгами.

Источник: Аргументы и факты

Знакомство в интернете закончилось для жительницы Коркино долгами по кредиту, сообщили в региональном главке МВД.

Обратившаяся в полицию 21-летняя девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком, который вскоре с сожалением признался, что задолжал определённую сумму и попросил её погасить. Естественно, позже он пообещал вернуть все деньги.

Под его руководством девушка через онлайн-банк оформила кредит и сделала несколько переводов разным получателям. Однако последний был заблокирован банком как подозрительный.

Несмотря на настойчивые уговоры нового знакомого, она сходила в банк, где ей сообщили, что на её имя оформлена кредитная карта, с которой переведено 80 тысяч рублей.

После того, как интернет-знакомый перестал выходить на связь, жительница Коркино обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.