Белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025-м

К ним относятся — температура, которая почти всегда выше 38 градусов Цельсия, часто 39−40 градусов Цельсия и держится 3−5 дней. Грипп можно заподозрить также по сильной слабости, ломоте в мышцах и суставах. К симптомам гриппа относятся также интенсивная головная боль, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, кашель и насморк, которые часто появляются на день-два позже температуры. Что касается кашля, то он сухой, саднящий, больному трудно откашляться.