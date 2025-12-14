Ричмонд
Белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025-м

Врач-инфекционист из Минска назвал основные симптомы гриппа в 2025-м.

Источник: Комсомольская правда

Врач-инфекционист приемного отделения городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* назвал типичные симптомы гриппа.

К ним относятся — температура, которая почти всегда выше 38 градусов Цельсия, часто 39−40 градусов Цельсия и держится 3−5 дней. Грипп можно заподозрить также по сильной слабости, ломоте в мышцах и суставах. К симптомам гриппа относятся также интенсивная головная боль, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, кашель и насморк, которые часто появляются на день-два позже температуры. Что касается кашля, то он сухой, саднящий, больному трудно откашляться.

У детей, реже у взрослых, при гриппе возможны тошнота, рвота, диарея, боли в животе, отметил Никита Соловей.

Врач-инфекционист приемного отделения минской инфекционной больницы подтвердил, что практически все госпитализированные пациенты с клиникой гриппа не были привиты в нынешнем году.

«Много шума в СМИ вокруг “гонконгского” вируса H3N2. На самом деле это обычный вариант гриппа А (H3N2), который циркулирует уже много лет наряду с гриппом A (H1N1) и гриппом B.

Каждый сезон может «лидировать» один из них, но все три способны вызвать тяжелое течение инфекции и осложнения", — написал Никита Соловей.

*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.

Кстати, Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп.

Мы писали, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и ждут ли его в Беларуси (заразность, симптомы, группы риска).

Кроме того, погоду около 0 градусов вирусы очень любят. Предстоящая неделя с 15 по 21 декабря в Беларуси будет именно такой. «Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели». Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси.