Белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025-м

Врач-инфекционист приемного отделения городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* назвал типичные симптомы гриппа.
К ним относятся — температура, которая почти всегда выше 38 градусов Цельсия, часто 39−40 градусов Цельсия и держится 3−5 дней. Грипп можно заподозрить также по сильной слабости, ломоте в мышцах и суставах. К симптомам гриппа относятся также интенсивная головная боль, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, кашель и насморк, которые часто появляются на день-два позже температуры. Что касается кашля, то он сухой, саднящий, больному трудно откашляться.
У детей, реже у взрослых, при гриппе возможны тошнота, рвота, диарея, боли в животе, отметил Никита Соловей.
Врач-инфекционист приемного отделения минской инфекционной больницы подтвердил, что практически все госпитализированные пациенты с клиникой гриппа не были привиты в нынешнем году.
«Много шума в СМИ вокруг “гонконгского” вируса H3N2. На самом деле это обычный вариант гриппа А (H3N2), который циркулирует уже много лет наряду с гриппом A (H1N1) и гриппом B.
Каждый сезон может «лидировать» один из них, но все три способны вызвать тяжелое течение инфекции и осложнения", — написал Никита Соловей.
Кстати, Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп.
