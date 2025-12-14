Казахстан взял 68 медалей на Юношеских Азиатских Параиграх в Дубае

В соревнованиях участвовали 60 казахстанских спортсменов в 9 видах спорта. Лидером стала пара плавания с 34 медалями, дальше — пара армрестлинг (11), настольный теннис (7), лёгкая атлетика и пауэрлифтинг (по 6). Также команда выиграла золотую медаль в голболе, серебро в бочча и две награды в таеквондо. В пара стрельбе из лука наш представитель призов не получил.