Казахстан взял 68 медалей на Юношеских Азиатских Параиграх в Дубае

Сборная Казахстана блестяще выступила на V Юношеских Азиатских Параиграх в Дубае, завоевав 68 медалей: 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых. Это позволило нашей команде занять 5-е место среди 45 стран, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Источник: EL.kz

В соревнованиях участвовали 60 казахстанских спортсменов в 9 видах спорта. Лидером стала пара плавания с 34 медалями, дальше — пара армрестлинг (11), настольный теннис (7), лёгкая атлетика и пауэрлифтинг (по 6). Также команда выиграла золотую медаль в голболе, серебро в бочча и две награды в таеквондо. В пара стрельбе из лука наш представитель призов не получил.

Руководитель спортивного центра для лиц с инвалидностью Кайрат Сейтбеков отметил, что успехи стали результатом государственной поддержки, работы тренеров и родителей, а сами Игры помогли молодым спортсменам получить международный опыт и подготовку для дальнейших соревнований.

В этом году на Играх с 10 по 13 декабря участвовали более 1300 спортсменов из 45 стран, разыграв 481 комплект медалей в 11 видах спорта.

