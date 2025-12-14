Казахстан взял 68 медалей на Юношеских Азиатских Параиграх в Дубае

В соревнованиях участвовали 60 казахстанских спортсменов в 9 видах спорта. Лидером стала пара плавания с 34 медалями, дальше — пара армрестлинг (11), настольный теннис (7), лёгкая атлетика и пауэрлифтинг (по 6). Также команда выиграла золотую медаль в голболе, серебро в бочча и две награды в таеквондо. В пара стрельбе из лука наш представитель призов не получил.
Руководитель спортивного центра для лиц с инвалидностью Кайрат Сейтбеков отметил, что успехи стали результатом государственной поддержки, работы тренеров и родителей, а сами Игры помогли молодым спортсменам получить международный опыт и подготовку для дальнейших соревнований.
В этом году на Играх с 10 по 13 декабря участвовали более 1300 спортсменов из 45 стран, разыграв 481 комплект медалей в 11 видах спорта.
