В Ростовской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ветра и снега

Наибольшая нагрузка на сеть была зафиксирована в субботу, 13 декабря, когда от последствий стихии пострадали Таганрог и семнадцать районов области. В числе наиболее серьезных происшествий — падение 20-метровой опоры высоковольтной линии в станице Вешенская Шолоховского района.