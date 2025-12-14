Ричмонд
В Ростовской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ветра и снега

Ухудшение погоды привело к повреждению электросетей в Таганроге и семнадцати районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В районах Ростовской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ветра, дождя и мокрого снега. Об этом сообщает правительство региона.

Наибольшая нагрузка на сеть была зафиксирована в субботу, 13 декабря, когда от последствий стихии пострадали Таганрог и семнадцать районов области. В числе наиболее серьезных происшествий — падение 20-метровой опоры высоковольтной линии в станице Вешенская Шолоховского района.

В аварийно восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники. Дополнительно для обеспечения временного электроснабжения было задействовано шесть резервных источников.

— На текущий момент энергосистема Ростовской области функционирует устойчиво. Электросетевые организации отрабатывают заявки потребителей в штатном режиме, — говорится в сообщении.

