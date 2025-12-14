Ричмонд
В Ишимбае продают здание аптеки за сумму от 30 млн рублей

Аукцион по продаже состоится 16 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбае здание бывшей аптеки выставили на торги. По информации, опубликованной на площадке «РТС-Тендер», ее начальная стоимость составит 30,7 млн рублей.

Площадь здания на Промысловой улице составит 715 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах принимают до 14 января. Аукцион проведут 16 января. Для участия нужно внести задаток в размере 6,1 млн рублей.

