На ряде автодорог Казахстана введены временные ограничения движения

14 декабря 2025 года в 14:00 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на следующих Республиканских автодорогах, передает DKNews.kz:
область Жетысу:
— на автомобильной дороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км 510 — 615 на участке с населенного пункта Қабанбай до границы области Абай;
область Абай:
— на автомобильной дороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км 615 — 683 на участке с границы области Жетысу до поворота Таскескен.
Ориентировочное время открытия дорог — 14 декабря 2025 года в 20:00.
14 декабря 2025 года в 14:30 на следующих автодорогах Республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Мангистауская область: а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 210−332, уч. гр. Атырауской обл. -с. Бейнеу.
Атырауская область: а/д а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 3−210, уч. п. Доссор-гр. Мангистауской обл.
Оперативная информация об ограничении движения в Западно-Казахстанской области.
14 декабря 2025 года в 14:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Атырау-гр.РФ» 266−393 км, от населенного пункта Подстепное до населенного пункта Жымпиты.
Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 19:00.
В Павлодарской области проводятся работы по зимнему содержанию автодорог Республиканского значения.
Дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололёдными материалами.