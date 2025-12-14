На ряде автодорог Казахстана введены временные ограничения движения

14 декабря 2025 года в 14:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Атырау-гр.РФ» 266−393 км, от населенного пункта Подстепное до населенного пункта Жымпиты.