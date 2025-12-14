Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители Ташкента и Свердловской области подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията столицы.
В ходе трехдневного визита в Ташкент делегация Свердловской области посетила ряд культурных, образовательных и исторических объектов города. Это позволило гостям ближе ознакомиться с богатой культурной жизнью, современной инфраструктурой и туристическим потенциалом столицы республики.
«В целях расширения сотрудничества в сфере культуры и образования, а также развития культурного туризма, при участии руководителей сторон был подписан меморандум о сотрудничестве. Указанный документ послужит основой для реализации совместных культурных мероприятий, фестивалей и творческих проектов в дальнейшем», — говорится в сообщении.