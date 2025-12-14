Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает

«В целях расширения сотрудничества в сфере культуры и образования, а также развития культурного туризма, при участии руководителей сторон был подписан меморандум о сотрудничестве. Указанный документ послужит основой для реализации совместных культурных мероприятий, фестивалей и творческих проектов в дальнейшем», — говорится в сообщении.