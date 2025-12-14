Белорусский врач-инфекционист назвал способ, как перенести грипп легче

Врач-инфекционист приемного отделения городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей назвал в соцсети* главные причины обращения за медицинской помощью при гриппе — «человеку очень плохо в целом: высокая температура и выраженная интоксикация».
Никита Соловей рассказал, что помогает перенести грипп легче. И на первом месте стоит любое обильное питье, а именно минимум 30 мл/кг + 10 мл/кг на каждый градус повышения температуры тела свыше 37 градусов в сутки равномерно в течение дня.
Врач-инфекционист отметил, что жаропонижающие можно принять при температуре выше 38,5 градуса.
«Антибиотики нужны лишь при бактериальных осложнениях, никогда в первые дни. И назначает их только врач!», — подчеркнул Никита Соловей.
