Обезьяны в Воронежском зоопарке погрузились в предновогоднюю суету

Пушистые гурманы с любопытством разглядывают мандарины и бублики на собственной елке.

Источник: Комсомольская правда

День обезьян отмечается 14 декабря, и в честь него работники воронежского зоопарка показали на видео, как непоседы в вольерах уже вовсю погружаются в праздничную атмосферу. Киперы зоопарка украсили для приматов самую настоящую новогоднюю елку. Но игрушки на ней — особенные, съедобные: сочные мандарины и хрустящие сушки-бублики.

На кадрах сообразительные обезьянки с интересом и осторожностью исследуют необычное дерево. Одни внимательно разглядывают диковинку, другие уже пробуют на зуб праздничное угощение.