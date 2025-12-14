Обезьяны в Воронежском зоопарке погрузились в предновогоднюю суету

День обезьян отмечается 14 декабря, и в честь него работники воронежского зоопарка показали на видео, как непоседы в вольерах уже вовсю погружаются в праздничную атмосферу. Киперы зоопарка украсили для приматов самую настоящую новогоднюю елку. Но игрушки на ней — особенные, съедобные: сочные мандарины и хрустящие сушки-бублики.