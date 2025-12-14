Ричмонд
Аферисты хотели по схеме «установки домофона» лишить витебчанку 15 тысяч рублей

Витебчанка поддалась на уговоры аферистов, но милиция и сотрудники банка уберегли ее деньги.

Источник: Комсомольская правда

О том, как накопления витебчанки удалось уберечь от аферистов, рассказали в МВД Беларуси.

Мошенники начали с того, что позвонили на мобильный телефон 46-летней женщины с иностранного номера. Они действовали по отработанной схеме «установки домофона».

— Ее убедили продиктовать код из SMS, но на этом общение закончилось: заподозрив неладное, витебчанка позвонила в банк и заблокировала свой счет, — рассказали в милиции.

Но мошенники на этом не успокоились. Они связались с женщиной через мессенджер. Лжеправоохранитель сказал, что от ее имени финансируется террористическая деятельность. В течение дня женщине звонили несколько раз и в итоге убедили перевести 15 тысяч рублей.

Но с мошенниками все-таки удалось справиться. Сотрудники банка поняли, что их клиентка находится под влиянием аферистов. Они вызвали милицию. И общими усилиями ее убедили не отправлять деньги.

