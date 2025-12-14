Омичи разнесли «мать года», давшую детям взрывать петарды где попало

В воскресенье, 14 декабря, на Телеграм-канале «Новости Омска / Жесть» вышла жалоба омички, которая негодовала из-за нерадивой матери, которая раздавала детям петарды и разрешала взрывать их где угодно. В комментариях интернет-пользователи также осудили такое поведение.
Мать и ее отпрыски стояли вплотную к припаркованной машине автора жалобы. Они отошли оттуда только после того, как хозяйка машины открыла дверцу.
Далее петарды дети взрывать продолжали, в итоге самый старший из них всунул петарду в обшивку жилого дома и поджег ее. Мать в этот момент стояла рядом и никак не помешала ему.
«Очевидцы в шоке: взрослые рядом есть, а ответственности — ноль», написал канал.
В комментариях к записи не то что «разверзся портал в ад», но пиршество критикующих, конечно, было:
«Сейчас не то время, чтоб петарды взрывать!!! Я не думаю, что дети на приграничных районах их взрывают, им без этого хватает. ЭГОИЗМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»;
«Ну и взрывали бы дома, зачем куда-то идти»;
«Надо бы органам соответствующим провести беседу с данной дамой. Сейчас петарды разрешила, завтра людей пинать. Потом зэки вырастут»;
Я лично вообще против разных стрелялок в городе. Собаки пугаются, малыши тоже. Сигнашка срабатывает. Неизвестно, куда полетит сия петарда. А если на балкон, или в форточку залетит?".
