Еще один рейс запустили из Петербурга в Стамбул

Как сообщается в официальном Telegram-канале петербургского Пулково, дополнительный рейс ТК399/ТК400 будет курсировать между Северной столицей и Стамбулом четыре раза в неделю. Пассажиры смогут летать в Турцию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Пулково — в 00:20.