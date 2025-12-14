Еще один рейс запустили из Петербурга в Стамбул

Из Санкт-Петербурга в Стамбул запустили еще один авиарейс. Перевозчиком выступила компания Turkish Airlines.
Как сообщается в официальном Telegram-канале петербургского Пулково, дополнительный рейс ТК399/ТК400 будет курсировать между Северной столицей и Стамбулом четыре раза в неделю. Пассажиры смогут летать в Турцию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Пулково — в 00:20.
К слову, Turkish Airlines уже выполняет три ежедневных рейса из Санкт-Петербурга в турецкую столицу Анкару. Также пассажиры Пулково, желающие побывать в Турции, могут пользоваться услугами Pegasus Airlines и AJet.