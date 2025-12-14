Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один рейс запустили из Петербурга в Стамбул

Рейс будет курсировать четыре раза в неделю.

Из Санкт-Петербурга в Стамбул запустили еще один авиарейс. Перевозчиком выступила компания Turkish Airlines.

Как сообщается в официальном Telegram-канале петербургского Пулково, дополнительный рейс ТК399/ТК400 будет курсировать между Северной столицей и Стамбулом четыре раза в неделю. Пассажиры смогут летать в Турцию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Пулково — в 00:20.

К слову, Turkish Airlines уже выполняет три ежедневных рейса из Санкт-Петербурга в турецкую столицу Анкару. Также пассажиры Пулково, желающие побывать в Турции, могут пользоваться услугами Pegasus Airlines и AJet.