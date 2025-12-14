Видео гибели прохожего под колесами автобуса в Кишиневе активно распространяется по сетям: Мужчине, упавшему под колеса общественного транспорта, было около 40 лет — сообщаем подробности

По предварительным данным, полученным на месте происшествия, водитель маршрутного автобуса, 58-летний мужчина, трогаясь с остановки, при обстоятельствах, которые будут установлены в ходе расследования, сбил пешехода, мужчину примерно 40 лет, который, потерял равновесие и упал на проезжую часть, сообщает полиция.