Видео гибели прохожего под колесами автобуса в Кишиневе активно распространяется по сетям: Мужчине, упавшему под колеса общественного транспорта, было около 40 лет — сообщаем подробности

В результате полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в субботу, 13 декабря, в 16:10 на улице Волунтарилор в Кишиневе. Видео происшествия активно распространяется по соцсетям.

По предварительным данным, полученным на месте происшествия, водитель маршрутного автобуса, 58-летний мужчина, трогаясь с остановки, при обстоятельствах, которые будут установлены в ходе расследования, сбил пешехода, мужчину примерно 40 лет, который, потерял равновесие и упал на проезжую часть, сообщает полиция.

Начато расследование, все обстоятельства происшествия будут установлены.