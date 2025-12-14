В Ростовской области силы ПВО сбили пятый беспилотник

В воскресенье, 14 декабря над территорией Ростовской области в первой половине дня был сбит БПЛА. Об этом сообщили в минобороны России.
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в период с 8 до 12 часов. Накануне жители региона получили соответствующее оповещение от РСЧС.
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорилось в сообщении.
Напомним, что в ночь на 14 декабря, в донском регионе также была отражена воздушная атака. С 23 до 7 часов силы ПВО сбили четыре беспилотника в городе Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
