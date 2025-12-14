В 74 года умер известнейший омский художник

В Омске на 75-м году жизни умер почетный гражданин области, член-корреспондент РАХ, Заслуженный художник и деятель искусств РФ Георгий Кичигин. Прискорбную новость сообщило региональное отделение Союза художников России.
Георгия Кичигина можно назвать целой эпохой в культурной жизни и Омска, и Сибири. Членом Союза художников он был с 1980 года, родился же в 1951 года в Омске и был верен ему всю жизнь.
После окончания художественно-графического факультета Омского пединститута в 1974 году Кичигин начал творческий путь, который быстро вывел его в число ведущих мастеров. Его работы есть в музеях и частных коллекциях по всему миру. Среди них есть картины с социальным подтекстом и интересными сюжетами: например, в недавнем, за 2024 год, обзоре его творчества на Дзен-канале «Галерея ARTist» показаны работы «Снимается кино» и «Здесь будет храм» «Печальный промысел».
Параллельно с творчеством художник всю жизнь преподавал, а с 1997 года он был профессором кафедры живописи ОмГПУ, воспитав несколько поколений художников. Он также активно работал в составе градостроительного совета, топонимической комиссии и других структур.
Информация о времени и месте похорон художника будет озвучена дополнительно.
