«Ёлки» с иголки: как прошла премьера 12-й части новогодней франшизы

Светская премьера главной новогодней франшизы прошла в Москве вечером 13 декабря. Гости закрытого показа первыми увидели 12-ю часть «Ёлок», сюжет которой вновь объединяет истории разных героев и дарит надежду на чудо. Первым зрителям картину представили креативный продюсер и автор сценария Жора Крыжовников и звезды проекта — Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая, блогер Маш Милаш и другие. Подробнее — в репортаже «Известий».
Премьера фильма «Ёлки 12».
Зимняя сказка пришла в столичный кинотеатр «Октябрь» 13 декабря — внутри раскинулась красная ковровая дорожка, вдоль которой «выросли» хвойные деревья в расписных игрушках. Это стало доброй традицией — встречать Новый год вместе с «Ёлками». В этом декабре на экраны выходит уже 12-я часть.
Одним из креативных продюсеров и сценаристов новой серии стал хорошо известный зрителю Жора Крыжовников. Вместе с творческой командой проекта он в традициях «Ёлок» объединил несколько разных новелл одной общей историей о добром новогоднем чуде. На такое по сюжету надеется маленький герой Ваня из Кирова. Он, узнав о расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить у Деда Мороза об исполнении самого заветного желания.
— Мы все верим в Новый год, верим, что всё можно исправить, вернуть и что всё будет хорошо. Поэтому эти истории так отзываются в нас. Для нас было огромным удовольствием еще раз окунуться в эту волшебную атмосферу и попытаться поверить в чудо, которое, я надеюсь, произойдет и с этим фильмом, — обратился Жора Крыжовников со сцены к зрителям первого показа.
«Ёлки» вновь собрали звездный актерский состав. Участие в проекте приняли исполнительницы недавней громкой работы Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается» Юлия Топольницкая, Тина Стойилкович, блогер Маш Милаш (Мария Камова). Для последней это дебют в полном метре.
— Моя первая большая роль была в сериале «Москва слезам не верит», и с этими же ребятами мы работали в «Ёлках». Жора Крыжовников — большой профессионал, гений. Это круто, что мой первый режиссер такой сильный. Моя героиня — уверенная в себе дама с материальными ценностями, которые ей, возможно, придется пересмотреть, — поделилась воспоминаниями Мария на красной ковровой дорожке. — Мы снимали зиму летом. Это классно! Представляете, на улице +30, а я в теплой шубе, на площадке реально снег и атмосфера Нового года. Начинаешь в это верить.
Присоединился к большой новогодней киновселенной и ведущий популярного интернет-шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев. Он тоже приехал в «Октябрь». К образу для выхода в свет он подошел в свойственной игривой манере и надел поверх рубахи клетчатый пиджак с сюрпризом — открытой спиной, которую охотно демонстрировал фотографам.
«Мы пытались друг друга удивить».
Возвращаются в новых «Ёлках» и старые герои. На экране вновь появится Рузиль Минекаев, который присоединился к франшизе в предыдущей части в образе курьера Дамира. На премьеру он пришел в компании супруги Азизы, которая появилась в элегантном черном комплекте. Ждет зрителя встреча и с охранником элитного поселка дядей Юрой в исполнении Дмитрия Нагиева.
— Когда я выхожу играть спектакль «Кыся», а мы показывали его уже порядка 500 раз, то всегда собираю труппу и говорю: «Мы должны удивить друг друга». Вот с «Елками» то же самое: мы все знаем друг друга. Я знаю Андрея Николаевича Першина (Жору Крыжовникова), а он — меня. Мы договорились: «Давайте удивим друг друга». И мы пытались друг друга удивить. Поэтому я надеюсь, что получилось свежо и ново, — рассказал «Известиям» Нагиев о съемках новой части.
Он появился на красной ковровой дорожке в привычно брутальном образе. Поддержать отца приехал и Кирилл Нагиев. Среди гостей показа также были Борис Дергачев, Ольга Картункова, Слава Копейкин, Антон Богданов и другие.
О том, куда героев фильма «Ёлки 12» приведут поиски чуда, широкий зритель узнает скоро: картина выходит в прокат 18 декабря. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).
Подарить чудо тем временем съемочная группа проекта решила не только своим зрителям, но и участникам «Ёлки желаний». Акция стала еще одной частью премьеры фильма. Карточки с заветными мечтами, украсившие ветки деревьев в «Октябре», нашли своих звездных волшебников.