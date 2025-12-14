«Ёлки» с иголки: как прошла премьера 12-й части новогодней франшизы

— Моя первая большая роль была в сериале «Москва слезам не верит», и с этими же ребятами мы работали в «Ёлках». Жора Крыжовников — большой профессионал, гений. Это круто, что мой первый режиссер такой сильный. Моя героиня — уверенная в себе дама с материальными ценностями, которые ей, возможно, придется пересмотреть, — поделилась воспоминаниями Мария на красной ковровой дорожке. — Мы снимали зиму летом. Это классно! Представляете, на улице +30, а я в теплой шубе, на площадке реально снег и атмосфера Нового года. Начинаешь в это верить.