«Огнем повреждена кровля». Пожар в старинном костеле Вознесения Девы Марии под Гродно удалось потушить

14 декабря произошел пожар, который повредил костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича в агрогородке Сопоцкин, что в 25 км от Гродно. В МЧС Беларуси рассказали, что пожар удалось ликвидировать:
«Огнем повреждена кровля и обрешетка по всей площади здания. Закопчены стены, потолок и внутреннее убранство костела».
Уточняется, что пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 единиц техники МЧС. Спасатели уточнили, что причина пожара устанавливается.
«Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств», — уточнили в министерстве.
Костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича имеет богатую историю, которая своими корнями уходит в средневековье.
В ХVII веке в этом поселении был построен деревянный храм, а затем — каменный. Нынешний костел ведет свое летоисчисление с 1789 года, а позже его неоднократно перестраивали. Базилика пережила многочисленные войны и революции.
Пожар повредил внутреннее убранство. Фото: кадр видео МЧС Беларуси.
Высота пиков двухэтажного здания, сочетающего черты барокко и классицизма, — 25 метров. Внутреннее убранство впечатляет резным деревянным алтарем, иконами и фресками.
На рубеже 1980−1990-х костел уже пережил один пожар, но выстоял. И вот очередное испытание. По опубликованным кадрам видно, что благодаря слаженным действиям спасателей здание выстояло.
