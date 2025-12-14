12 человек погибли в результате стрельбы на пляже в Сиднее

«Пожилые семьи весело проводили время. Дети играли на фестивале. А потом вдруг начался полный хаос. Это была кровавая бойня, это была настоящая бойня. Я видел, как дети падали на землю, я видел стариков. Я видел инвалидов. Кровь хлестала повсюду. Последний раз что-то подобное я видел 7 октября [2023 года]. Я никогда не думал, что увижу такое в Австралии», — рассказал один из участников праздника, переживший нападение ХАМАС на Израиль.