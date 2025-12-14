Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома

Композиции из хвойных веток вписываются в стили «хюгге» и «рустик» — они создают атмосферу зимнего леса, добавляют текстуру и объем в интерьер. Для настольных композиций ветки можно разложить на подносе, добавив к ним шишки или сушеные апельсины, а гирлянды и ленты подойдут для украшения хвойных венков. Мини‑ёлки и напольные композиции можно собрать из лапника в корзинах или конусах, добавив гирлянды на батарейках, посоветовала эксперт.