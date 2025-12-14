Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Холодная вода позволяет дольше сохранять свежесть срезанных хвойных веток дома — лапник нужно опрыскивать несколько раз в день; а эфирное масло хвои поможет усилить аромат, рассказала РИА Новости руководитель товарного направления онлайн-ритейлера «Самокат» Ольга Касьянова.
Чтобы лапник сохранял свежесть как можно дольше, эксперт советует следить за влажностью и опрыскивать ветки холодной водой раз в несколько дней. «При желании можно добавить пару капель эфирного масла хвои, чтобы усилить аромат. Хранить лапник лучше вдали от батарей и нагревательных элементов», — сказала Касьянова.
Кроме этого, перед оформлением композиций стоит обновлять срезы — это помогает лапнику лучше поглощать воду, а также продлевает его жизнь. Она порекомендовала не ставить ветви рядом с открытым огнем или сильно нагревающимися гирляндами, так как они легко воспламеняются.
Всего есть несколько видов лапника: свежий — ель, сосна или пихта, смешанный с декоративными элементами, а также искусственный. Как рассказала эксперт, для интерьера лучше всего подходят пихта, которая долго сохраняет цвет и аромат, или искусственные ветки, которые могут служить несколько сезонов.
«Лапник нужно покупать только в проверенных местах — это важно не только для природы, но и для здоровья самих покупателей. Надежными источниками могут быть фермерские и лесные хозяйства с официальными разрешениями, сертифицированные садовые центры, специализированные магазины декоративных растений, а также крупные сервисы онлайн-доставки, работающие с лицензированными поставщиками», — добавила Касьянова.
Композиции из хвойных веток вписываются в стили «хюгге» и «рустик» — они создают атмосферу зимнего леса, добавляют текстуру и объем в интерьер. Для настольных композиций ветки можно разложить на подносе, добавив к ним шишки или сушеные апельсины, а гирлянды и ленты подойдут для украшения хвойных венков. Мини‑ёлки и напольные композиции можно собрать из лапника в корзинах или конусах, добавив гирлянды на батарейках, посоветовала эксперт.