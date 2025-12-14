Аутсайдер ВХЛ разгромил «Буран» в Воронеже

Но каждая серия рано или поздно обрывается, и, увы, эта тоже подошла к концу. Дело запахло жареным для воронежского клуба уже в первом периоде, в котором челнинцы забросили две шайбы. На седьмой и 14-й минутах поочередно отличились Илья Ануфриев и Данил Шерстобитов. И все же хозяева гипотетически могли выправить ситуацию, но окончательно «Буран» расписался в своем бессилии к исходу 27-й минуты, когда с интервалом в 60 секунд пропустил два гола — Иван Силаев и Савелий Лученков довели дело до разгрома. На 36-й минуте Максим Устимкин в пятый раз нашел брешь в воротах «ураганных». Лишь при счете 0:5 «Буран» опомнился, и Илья Павлюков на 39-й минуте попытался оживить одноклубников. Не вышло. В третьем периоде команды обменялись шайбами. Сначала гости восстановили редкий для себя гандикап в пять шайб — на 56-й минуте шайбу забросил Тимур Миннеханов. А точку в матче на 59-й минуте поставил Святослав Дорохов. Итог — 6:2 в пользу «Челнов».