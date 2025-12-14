Аутсайдер ВХЛ разгромил «Буран» в Воронеже

14 декабря в воронежском дворце спорта «Юбилейный» состоялся матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором местный «Буран» принимал «Челны». Букмекеры, как и местная публика, не сомневались в победе «ураганных», которые выиграли все пять предыдущих очных встреч с общим счетом 25:8.
Но каждая серия рано или поздно обрывается, и, увы, эта тоже подошла к концу. Дело запахло жареным для воронежского клуба уже в первом периоде, в котором челнинцы забросили две шайбы. На седьмой и 14-й минутах поочередно отличились Илья Ануфриев и Данил Шерстобитов. И все же хозяева гипотетически могли выправить ситуацию, но окончательно «Буран» расписался в своем бессилии к исходу 27-й минуты, когда с интервалом в 60 секунд пропустил два гола — Иван Силаев и Савелий Лученков довели дело до разгрома. На 36-й минуте Максим Устимкин в пятый раз нашел брешь в воротах «ураганных». Лишь при счете 0:5 «Буран» опомнился, и Илья Павлюков на 39-й минуте попытался оживить одноклубников. Не вышло. В третьем периоде команды обменялись шайбами. Сначала гости восстановили редкий для себя гандикап в пять шайб — на 56-й минуте шайбу забросил Тимур Миннеханов. А точку в матче на 59-й минуте поставил Святослав Дорохов. Итог — 6:2 в пользу «Челнов».
Татары не только впервые одолели воронежцев, но и установили личный рекорд результативности в очных встречах — в Набережных Челнах в прошлом сезоне они по буллитам уступили 4:5.
После сегодняшнего поражения «Буран» остался на 22-м месте (32 очка). До зоны плей-офф подопечных Олега Браташа отделяют восемь баллов. Следующий матч наши земляки проведут 16 декабря в «Юбилейном» с самарским ЦСК ВВС. Начало в 19:00.