В Ростовской области 350 энергетиков из 115 бригад устраняли последствия стихии

В донском регионе из-за непогоды было нарушено энергоснабжение в восемнадцати муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды. Как сообщают «Россети Юг», в ремонтных работах были задействованы 115 бригад «Ростовэнерго»: более 350 человек и 138 единиц спецтехники.

Наибольшая нагрузка на сеть была зафиксирована в субботу, 13 декабря, когда от последствий стихии пострадали 18 муниципалитетов Ростовской области.

— После восстановления электроснабжения по основной сети и ввода в работу линий электропередачи энергетики отрабатывают точечные заявки от жителей, — говорится в сообщении.

В организации добавили, что часть воздушных линий была выведена в ремонт из-за масштабных повреждений. В связи с этим, некоторые потребители остаются на резервных схемах электроснабжения.

