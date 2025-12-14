В Ростовской области 350 энергетиков из 115 бригад устраняли последствия стихии

В Ростовской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды. Как сообщают «Россети Юг», в ремонтных работах были задействованы 115 бригад «Ростовэнерго»: более 350 человек и 138 единиц спецтехники.
Наибольшая нагрузка на сеть была зафиксирована в субботу, 13 декабря, когда от последствий стихии пострадали 18 муниципалитетов Ростовской области.
— После восстановления электроснабжения по основной сети и ввода в работу линий электропередачи энергетики отрабатывают точечные заявки от жителей, — говорится в сообщении.
В организации добавили, что часть воздушных линий была выведена в ремонт из-за масштабных повреждений. В связи с этим, некоторые потребители остаются на резервных схемах электроснабжения.
