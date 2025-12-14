Компании Качановича разрешили вырубить 393 дерева для строительства гостиничного комплекса в Светлогорске

Компании «СЗ “Эко-Город”» Александра Качановича разрешили провести масштабную вырубку деревьев на улице Балтийской в Светлогорске. На участке площадью 1,3 гектара напротив детского центра «Юность» построят крупный гостиничный комплекс.
Разрешение на вырубку выдало МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Застройщик спилит 393 дерева и 125 единиц древесно-кустарниковой растительности (с диаметром ствола менее 8 мм). Среди них плодовые породы, берёзы, дубы, грабы, клёны, липы и другие виды. Компании также разрешили вырубить 17 кустарников и 46 метров живой изгороди. Часть растений признали аварийными.
Все работы должны провести до 31 декабря 2026 года. В этот же срок застройщик обязан выполнить компенсационное озеленение. Деревья высадят в районе реки Светлогорки на участке с кадастровым номером 39:17:010007:240. Власти планируют создать прогулочную зону вдоль водоёма. За счёт застройка там появятся сосны, клёны, сосны, каштаны, магнолии и декоративные вишни. Всего — 432 дерева и 65 кустарников.
В июле правительство области разрешило ООО «СЗ “Эко-Город”» построить гостиницу на участке с кадастровым номером 39:17:010006:351. Отель планируют сдать в июле 2030 года.
Как указано в проектной документации, общая площадь комплекса составит 47,6 тысяч квадратных метров. Внутри разместят 550 номеров, а также административные и технические помещения. Инвестиции в проект оценивают в 5,5 млрд рублей.
ООО «СЗ “Эко-Город”» входит в группу «К8» Александра Качановича. Впервые инвестор представил проект гостиницы со спа осенью 2023 года. Тогда участники градосовета предложили понизить высоту комплекса и отправили концепцию на доработку.
Обновлённый проект утвердили в июне 2024 года. Гостиницу на улице Балтийской предложили сделать семиэтажной. Здание выполнят в современном стиле. В отделке применят белую штукатурку, тёмную плитку и декоративные вставки из дерева.
Группа «К8» реализует несколько крупных проектов на побережье Калининградской области. В Светлогорске ввели в эксплуатацию гостиницу на месте «Руси» и строят несколько туристических комплексов на улице Верещагина. В Зеленоградске возводят отель с апартаментами на променаде, где находился недострой «Газпрома». Кроме того, «К8» представил проект туристско-рекреационного кластера с крупнейшим в России крытым аквапарком в Сокольниках.