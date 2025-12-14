Компании Качановича разрешили вырубить 393 дерева для строительства гостиничного комплекса в Светлогорске

Группа «К8» реализует несколько крупных проектов на побережье Калининградской области. В Светлогорске ввели в эксплуатацию гостиницу на месте «Руси» и строят несколько туристических комплексов на улице Верещагина. В Зеленоградске возводят отель с апартаментами на променаде, где находился недострой «Газпрома». Кроме того, «К8» представил проект туристско-рекреационного кластера с крупнейшим в России крытым аквапарком в Сокольниках.