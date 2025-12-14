На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Меры охраны усилят на Крымском мосту в период новогодних праздников, сообщил Минтранс РФ.
«В преддверии новогодних праздников усилены смены управления ведомственной охраны Минтранса России. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В целом, по данным Минтранса, созданная инфраструктура инспекционно-досмотровых комплексов на подходах к Крымскому мосту позволяет обеспечивать досмотр до 1 150 транспортных средств в час: 650 — со стороны Тамани, 500 — со стороны Керчи. Среднее время досмотра легковушки занимает семь минут, автобуса — до 15 минут, уточнило министерство.
Посты досмотра установили перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.