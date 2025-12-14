В соцсетях продолжают возмущаться отсутствием компенсаций за отопление в Молдове: «Я не знала, что из пособия, на которое я должна покупать подгузники, салфетки для ребёнка, нужно ещё оплачивать счета&raq

В социальных сетях не утихают жалобы после того, как тысячи граждан были признаны не имеющими права на компенсации.
Ряд потенциальных получателей утверждает, что, несмотря на наличие маленьких детей, высокие расходы или скромные доходы, их исключили из списка получателей государственной поддержки на холодный сезон.
«Я не знала, что из пособия, на которое я должна покупать подгузники, салфетки и многое другое для ребёнка, нужно ещё оплачивать счета», — написала одна из пользователей.
Другая женщина добавила: «У нас двое маленьких детей, а нам сказали, что оставшейся суммы достаточно для оплаты счетов».
Тысячи граждан в социальных сетях требуют пересмотра решений и увеличения выплат.
