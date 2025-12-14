Ричмонд
Почти 600 миллионов рублей выделили на ремонт Воронежской областной больницы

Реконструкции ожидает областная клиническая больница № 1.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже ожидается модернизация одного из ключевых объектов регионального здравоохранения. На реконструкцию приемного отделения Воронежской областной клинической больницы № 1 выделили 590,8 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале Госзакупок.

Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Спецстрой». Ранее эта компания ремонтировала детский корпус в этой же больнице.

В рамках проекта планируют полностью преобразить помещения приемного отделения общей площадью более 750 квадратных метров. Работы затронут все ключевые зоны, откуда начинается путь каждого пациента. Будет обновлен вестибюль и регистратура, гардероб, палата динамического наблюдения и кабинет заведующего.

Реализовать проект должны в шесть этапов с таким расчетом, чтобы полностью завершить все работы к концу 2026 года.