Почти 600 миллионов рублей выделили на ремонт Воронежской областной больницы

В Воронеже ожидается модернизация одного из ключевых объектов регионального здравоохранения. На реконструкцию приемного отделения Воронежской областной клинической больницы № 1 выделили 590,8 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале Госзакупок.
Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Спецстрой». Ранее эта компания ремонтировала детский корпус в этой же больнице.
В рамках проекта планируют полностью преобразить помещения приемного отделения общей площадью более 750 квадратных метров. Работы затронут все ключевые зоны, откуда начинается путь каждого пациента. Будет обновлен вестибюль и регистратура, гардероб, палата динамического наблюдения и кабинет заведующего.
Реализовать проект должны в шесть этапов с таким расчетом, чтобы полностью завершить все работы к концу 2026 года.