Сильный ветер обесточил восемнадцать муниципалитетов Ростовской области

В правительстве региона назвали районы, наиболее пострадавшие от последствий стихии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за штормового ветра, дождя и мокрого снега было нарушено энергоснабжение жилых домов и организаций. В правительстве региона перечислили муниципалитеты, которые сильнее всего пострадали от стихии.

Наибольшая нагрузка на сеть произошла в Таганроге, а также в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Орловском, Родионово Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.

— В аварийно восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники, — говорится в сообщении.

В настоящее время энергообеспечение восстановлено, специалисты отрабатывают отдельные заявки жителей.

