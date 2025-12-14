Сильный ветер обесточил восемнадцать муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области из-за штормового ветра, дождя и мокрого снега было нарушено энергоснабжение жилых домов и организаций. В правительстве региона перечислили муниципалитеты, которые сильнее всего пострадали от стихии.
Наибольшая нагрузка на сеть произошла в Таганроге, а также в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Орловском, Родионово Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.
— В аварийно восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники, — говорится в сообщении.
В настоящее время энергообеспечение восстановлено, специалисты отрабатывают отдельные заявки жителей.
