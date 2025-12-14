Ричмонд
Станции «Юго-Западная» и «Путиловская» отметили в онлайн-картах Петербурга

На онлайн-карты уже нанесли коричневую линию метрополитена.

Источник: Аргументы и факты

Петербуржцы теперь могут найти две станции коричневой ветки в онлайн-картах. Речь идет о «Юго-Западной» и «Путиловской».

Так, точки петербургской подземки появились в сервисе «Яндекс. Карты». До открытия станций обозначено, что входы закрыты. Коричневая линия при этом уже нанесена.

Об этом сообщает Telegram-канал «Подземник». Также обозначения станций есть на картах в 2gis. Но символ метрополитена — буквы «М» — пока не нанесли.

Ранее сообщалось, что «Юго-Западная» практически готова к открытию. Строители убирают мусор и устанавливают скамейки для пассажиров метрополитена. Эту станцию метро на юго-западе Северной столицы планируют открыть до конца 2025 года.