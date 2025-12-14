В Октябрьском 89-летний жених и 85-летняя невеста поженились после 50 лет совместной жизни

Интересно, что Наля Харитоновна в 85 лет вышла замуж впервые. Вместо фат у нее был белый шарфик, женщина, рассказывают в управлении, сделала элегантную укладку и макияж. Был и букет невесты, и рушник, куда ступили брачующиеся, и обмен кольцами. А поздравляли Ариона Васильевича и Налю Харитоновну самые близкие люди.