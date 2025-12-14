В городском поселке Октябрьский 89-летний жених Арион Васильевич и 85-летняя невеста Наля Харитоновна поженились после 50 лет совместной жизни. Об этом рассказывает главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
«Проверили чувства временем. Жили в любви и согласии, а теперь хотим стать настоящими супругами, носить одну фамилию», — пояснил решение пары заключить брак в полувековую годовщину встречи жених.
В Октябрьском 89-летний жених и 85-летняя невеста поженились после 50 лет совместной жизни. Фото: главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Сам он уроженец Украины, невеста — россиянка, а судьбы их связала Беларусь. 50 лет назад мужчина приехал в республику на работу и влюбился.
Интересно, что Наля Харитоновна в 85 лет вышла замуж впервые. Вместо фат у нее был белый шарфик, женщина, рассказывают в управлении, сделала элегантную укладку и макияж. Был и букет невесты, и рушник, куда ступили брачующиеся, и обмен кольцами. А поздравляли Ариона Васильевича и Налю Харитоновну самые близкие люди.
К слову, на двоих молодоженам 174 года!
