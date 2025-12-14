Путин поздравил калининградского ветерана со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Леонида Малолкина, проживающего в Калининграде, со столетним юбилеем. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Благодаря вашему мужеству и несгибаемой силе духа, стойкости и отваге ваших боевых товарищей наше поколение в этом году встретило 80-летие Великой Победы. Низкий поклон вам, ветерану Великой Отечественной войны, за ваш бессмертный подвиг», — говорится в поздравительном адресе.
Леонид Малолкин ушел на фронт в 17 лет, воевал в зенитном артиллерийском полку. В 1943 году был направлен на Карельский фронт в Мурманскую область. Был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью Жукова, памятным нагрудным знаком «Фронтовик 1941−1945».
В 1967 году фронтовик переехал в Калининградскую область. Леонид Малолкин является почетным гражданином Калининграда. Со столетием его также поздравили губернатор региона, представители областного министерства социальной политики, администрации Калининграда, ветеранских организаций, офицеры следственного управления.