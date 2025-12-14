Путин поздравил калининградского ветерана со столетием

Леонид Малолкин ушел на фронт в 17 лет, воевал в зенитном артиллерийском полку. В 1943 году был направлен на Карельский фронт в Мурманскую область. Был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью Жукова, памятным нагрудным знаком «Фронтовик 1941−1945».