Гололедица в московском регионе будет сохранятся более двух суток

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Гололедица на дорогах московского региона будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
Также на территории региона действует «желтый» уровень опасности.
«Прочие опасности. Период предупреждения до 21.00 мск 16 декабря. На дорогах — гололедица», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье сообщил, что морозы до минус десять градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник.