Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мать погибшего на СВО и посмертно награжденного медалью «Золотая звезда» сержанта Никиты Афанасьева поделилась эмоциями от общения с президентом России Владимиром Путиным.
«Личная наша беседа с Владимиром Владимировичем, это личное, но за это внимание, за само вот это присутствие, конечно, здесь, это очень дорого для нас. Хотя и непросто. Спасибо большое», — сказала женщина, общаясь с журналистом «России1» Павлом Зарубиным.
После торжественной церемонии вручения наград Героям России во вторник глава государства поручил расставить стулья прямо в Александровском зале Кремлевского дворца, чтобы пообщаться с семьей Афанасьева без посторонних ушей и глаз.