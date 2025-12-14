Ричмонд
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным

Мать погибшего на СВО сержанта Афанасьева поблагодарила Путина за внимание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мать погибшего на СВО и посмертно награжденного медалью «Золотая звезда» сержанта Никиты Афанасьева поделилась эмоциями от общения с президентом России Владимиром Путиным.

«Личная наша беседа с Владимиром Владимировичем, это личное, но за это внимание, за само вот это присутствие, конечно, здесь, это очень дорого для нас. Хотя и непросто. Спасибо большое», — сказала женщина, общаясь с журналистом «России1» Павлом Зарубиным.

После торжественной церемонии вручения наград Героям России во вторник глава государства поручил расставить стулья прямо в Александровском зале Кремлевского дворца, чтобы пообщаться с семьей Афанасьева без посторонних ушей и глаз.