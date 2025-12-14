Новое министерство науки и высшего образования появится в Нижегородской области

С 1 января 2026 года в Нижегородской области появится министерство науки и высшего образования. Оно будет создано путем разделения полномочий действующего министерства образования и науки. Это следует из поправок к региональному бюджету, пишет «Коммерсант-Приволжье».
В связи с передачей функций финансирование действующего министерства в 2026 году планируют сократить на 3,1 миллиарда рублей. При этом на материально-техническое оснащение вновь созданного министерства через управление делами правительства выделят дополнительно 5,8 миллиарда рублей.
Ключевой задачей нового ведомства станет курирование создания ИТ-кампуса «Неймарк». На эти цели в бюджет уже заложены расходы: 3,5 миллиарда рублей в 2026 году, 4 миллиарда в 2027-м и 3,9 миллиарда в 2028 году.
Информации о том, кто возглавит новую структуру, пока нет. Действующим министром образования является Михаил Пучков.