В небе над Иркутской областью наблюдают метеорный поток Геминиды

В небе над Иркутской областью вечером 13 декабря зафиксировали до 100 метеоров потока Геминиды за один час. Астрономы-любители вели наблюдение из поселка Глубокая. Временами мешала облачность, но сибиряки все же смогли продолжить работу. Об этом рассказал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.