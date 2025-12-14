В небе над Иркутской областью наблюдают метеорный поток Геминиды

В небе над Иркутской областью вечером 13 декабря зафиксировали до 100 метеоров потока Геминиды за один час. Астрономы-любители вели наблюдение из поселка Глубокая. Временами мешала облачность, но сибиряки все же смогли продолжить работу. Об этом рассказал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.
Помимо метеоров, в телескопы были видны галактики, туманности и звездные скопления, что сделало ночь особенно насыщенной для тех, кто остался на площадке.
Поток Геминиды остается активным и в воскресенье, 14 декабря. Воскресным вечером иркутские астрономы вновь отправились за город, чтобы увидеть в небе «падающие звезды».