В Волгограде началась установка главной 20-метровой новогодней елки

Тем временем в Центральном парке культуры и отдыха продолжают работу Резиденция Деда Мороза и ледовый каток. Волгоградцы также могут принять участие в двух акциях — Почта Деда Мороза и Елка достижений. Поделиться итогами уходящего года в виде поделки — елочной игрушки с написанными достижениями можно на автодроме.