В Волгограде началась установка главной 20-метровой новогодней елки

Как отметили в дирекции ЦПКиО, 20-метровая новогодняя ель состоит из более 1,6 тыс. веток, а для декора специалисты используют около 450 разноцветных шаров и гирлянду. На верхушке зеленой красавицы разместят звезду.
В настоящий момент сотрудники уже завершили сборку каркаса и приступили к украшению его зелеными ветвями. В ночь на 1 января ель станет главным символом праздничной программы.
Отметим, на территории парка также установили 7-метровую елку на катке, перевернутую — на автодроме. Кроме того, все хвойные деревья украсили игрушками и гирляндами. В общей сложности для этих целей было использовано около 27 км иллюминаций.
Тем временем в Центральном парке культуры и отдыха продолжают работу Резиденция Деда Мороза и ледовый каток. Волгоградцы также могут принять участие в двух акциях — Почта Деда Мороза и Елка достижений. Поделиться итогами уходящего года в виде поделки — елочной игрушки с написанными достижениями можно на автодроме.