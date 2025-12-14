Ричмонд
Володин рассказал, какой он отец

Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что он вовлеченный многодетный отец.

«Да, многодетный», — сказал Володин журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, является ли он вовлеченным отцом.

Председатель Госдумы отметил, что в его случае работа является главным приоритетом, но это не значит, что он не уделяет внимания детям.

«У всех по-разному: где-то больше мама уделяет внимание, где-то больше папа», — подчеркнул Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России. Как пояснил глава государства, речь идет о том, чтобы мужчины «более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье».

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше