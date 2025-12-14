В Башкирии в ДТП на трассе погибла 50-летняя пассажирка Renault Kaptur

Сегодня, 14 декабря, в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГАИ республики.
В ведомстве сообщили, что на 37-м километре дороги Толбазы-Красноусольск 50-летний водитель за рулем Renault Kaptur не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2112.
В результате случившегося прямо на месте аварии скончался 50-летняя пассажирка иномарки. Водитель и пассажир отечественного авто попали в больницу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.