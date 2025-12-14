Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП на трассе погибла 50-летняя пассажирка Renault Kaptur

В ГАИ Башкирии сообщили подробности ДТП со смертельным исходом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 декабря, в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГАИ республики.

В ведомстве сообщили, что на 37-м километре дороги Толбазы-Красноусольск 50-летний водитель за рулем Renault Kaptur не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2112.

В результате случившегося прямо на месте аварии скончался 50-летняя пассажирка иномарки. Водитель и пассажир отечественного авто попали в больницу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.