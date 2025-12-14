В Молдове бедность стала бедой: Более 60 процентов граждан не могут откладывать деньги на «черный день» и позволить себе крупные покупки

В Молдове бедность становится все более заметной. Опрос IMAS показывает: большинство жителей Молдовы недовольны своей материальной ситуацией и не ждут улучшений.
82% негативно оценивают экономическую ситуацию в стране.
43% считают, что за последний год жить стало хуже.
31% не заметили изменений.
Почти 80% опрошенных говорят о значительном росте цен.
Из-за низких доходов 63% не могут откладывать деньги, а 73% не могут позволить себе крупные покупки.
Вот вам и «хорошие времена». Дальше будет еще «лучше»?
