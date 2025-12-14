Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

«В Москве грядущая ночь, в условиях малооблачной погоды, когда воздух остыл до минус семи — минус 10, в Подмосковье до минус семи — минус 12, станет самой морозной в этом сезоне. Днем, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и пройдет небольшой снег. Снежный покров так и останется на уровне трех сантиметров, после полудня минус три — минус шесть, что укладывается в рамки климатической нормы декабря», — рассказал Тишковец.